PRÉMONT. Jean



À IUCPQ, le 19 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jean Prémont, époux de dame Denyse Lapointe. Il était le fils de feu M. Gérard Prémont et de feu dame Berthe Prémont (feu Daniel Blouin). Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 2 décembre 2022 de 19h à 21h,de 9h à 10h45.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Laurent, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Andrée (Jean Hémond), Lisette (feu André Faucher), Gustave (Marina Ouellet), Gertrude (Yvon Létourneau), Henri-Paul (Marie-Claude Dussault), Lucie (Bernardin Asselin), ainsi que Jean Blouin (Yolande Hanson) et Jacqueline Blouin (Claude Maranda); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lapointe: Gilbert (feu Lucille Pouliot), Pauline (feu Jacques Normand), Cécile (Yves Tardif), Solange (Jacques Lacourse), Richard (Mathilde Plasse); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s et bons voisins attentionnés. La famille tient à remercier tout le personnel de IUCPQ pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Québec) G1V 0B8, https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq//IM/