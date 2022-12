MATTE, Yvon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 novembre 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvon Matte, époux de madame Jeannine Demange, fils de feu monsieur Joseph Matte et de feu madame Adrienne Renaud. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-David. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Christian (Annie); ses petits-enfants: Anthony (Alexandra) et Raphaëlle; ses 5 arrière-petits-enfants; sa sœur Florentine (Réal), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances auà compter de 12 h.