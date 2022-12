LAVOIE, Jogues



À son domicile, le 18 novembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Jogues Lavoie, époux de madame Evlyn Gaudreau. Il était le fils de feu monsieur Charles Lavoie et de feu dame Cécile Coulombe. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, à compter de 10 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Eugène de L'Islet. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Evlyn, ses enfants: Charles (Patricia Lemelin) et Catherine (Guillaume Constancio); ses petits-enfants: Marianne, Maxine et Louise; ses frères et sœurs: feu Guy Lavoie (Marie-Marthe Labrecque), feu Madone Lavoie (feu Arthur Bernatchez), René Lavoie (feu Simone Labrecque, Ginette Gaudreau), Charlotte Lavoie (feu Léopold Labrecque), Huguette Lavoie (feu André Isabelle), feu Yves Lavoie (Fernande Gosselin), Lorraine Lavoie (feu Marcel Morin), Yolande Lavoie, Gaétan Lavoie (Suzanne Thibault), Garnier Lavoie (Doris Hunter); ses beaux-parents: Gérald Gaudreau et Jacqueline Gaumont; ses beaux-frères et belles-sœurs: Julie Gaudreau (Alain Bernier) et feu Charles Gaudreau (Céline Germain); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Leucan (Association pour les enfants atteints de cancer), www.leucan.qc.ca/fr/donner/. La direction a été confiée à la