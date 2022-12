BRUNET, Michel



Au CHU de Québec - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 12 novembre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Michel Brunet, fils de feu madame Madeleine Rouleau et de feu monsieur Armand Brunet. Il demeurait à St-Raymond de Portneuf.Il laisse dans le deuil ses filles: Mylène (Olivier Perron-Bergeron) et Camille (Félix Warren-Tremblay), son petit-fils Alexis, la mère de ses enfants Dany Boily ainsi que sa compagne Véronique Auger. Il laisse également dans la tristesse de son départ ses frères et sœurs: Diane (Jean Bédard), Pierre (Colette Bussière), Doris (feu Claude Sabourin) et Doreen (André Roy); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail de Goodfellow. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 4 décembre 2022, de 9 h à 11h.La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel- Dieu de Québec pour leur bienveillance à l'endroit de Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec: fondationduchudequebec.org