GOSSELIN, Jacqueline



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 12 novembre 2022, à l'âge de 83 ans et 1 mois, est décédée madame Jacqueline Gosselin, épouse de monsieur Gilbert Tremblay, fille de feu dame Aline Laganière et de feu monsieur Paul-Émile Gosselin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Gilbert, son fils Nicolas (Mylène Pageau); sa petite-fille Délya; ses frères et sœurs: Madeleine (feu Léandre Côté), Jean-Claude (Marjolaine Thouin), Louis (feu Louise Rocheleau), Jacques (feu Francine Langlois, Suzanne Touchette) et Thérèse; ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Marie-Paule (Raymond Labrecque) et son frère Marc-André (Diane Bélanger) qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour l'exceptionnelle qualité de leurs soins, ainsi que la douceur et la grande compassion avec lesquelles ceux-ci ont été prodigués à leur défunte parente. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 10 décembre 2022, de 11 h à 13 h.. Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc tél.: 418 527-0075 Courriel: information@prqca.ca Site web: www.prqca.ca et Fondation Pause- Bonheur, 2135, rue de la Terrasse- Cadieux, local R-101C, Québec, Qc tél.: 418 667-3910 Site web: www.fondationpausebonheur.com Des formulaires seront disponibles sur place.