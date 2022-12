HUOT, Jean-Claude



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 novembre 2022, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Claude Huot, fils de feu madame Blanche Huot et de feu monsieur Paul-Émilien Huot. Il demeurait à L'Ange Gardien.Les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de L'Ange-Gardien à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil sa conjointe Kathleen Pétrin et le fils de celle-ci: Steven (Andréanne Wagner-Roy). Il laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère: Lise (Denis Mathieu), Louise (Michel Boucher) et Yvon (Michelle Gariépy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et son grand ami Yvan Turgeon (Francine Ross).