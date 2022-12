HODGSON, Larry



À l'Hôpital Laval, le 26 octobre 2022, à l'âge de 68 ans et 4 mois, est décédé monsieur Larry Hodgson, époux de madame Marie Falardeau, fils de feu madame Etty Forsyth et de feu monsieur Harold Hodgson. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45,Il laisse dans le deuil son épouse Marie Falardeau; ses enfants: Mathieu Hodgson (Rosemarie Sabor), Mélissa Turcotte (Dominique Sauvé), Jean-Sébastien Turcotte (Marie-Claude Hould); ses petits-enfants : Marie-Laurence et Émilie Cantin, Sophie, Léa, et Alexis Turcotte; ses frères et soeurs: Randy (David Smolyn), Vicki et Cindy Hodgson (Karen), Barbara Mitchell; ses beaux-frères et belles-soeurs: José Chassé, Pierre Falardeau (France Locas); ses beaux-parents Carmel McCann Falardeau; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pour ses admirateurs qui le désirent, il y aura un registre de signature pour vos messages de condoléances aux Floralies Jouvence à Québec du samedi 26 novembre au samedi 3 décembre 2022. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don sur la page web du jardinierparesseux.com