CARPENTIER, Cécile



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 22 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Cécile Carpentier. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses fils: Benoit (Mélanie Ceretti), Richard (Guylaine Thuot); ses petits-enfants: Jérémy, Sacha, Kim, Tomy; ses frères et ses belles-sœurs: Richard (Hélène St-Laurent), Jacques (Lorraine Ste-Marie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diavie, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, 418 656-6241 https://www.jedonneenligne.org/diavie/DIM/