LACOMBE, Jean-Yves



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 31 octobre 2022, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Yves Lacombe, conjoint de madame Marjolaine Carpentier, fils de feu madame Simone Belleau et de feu monsieur Paul-Marcel Lacombe. Il demeurait à Loretteville, Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à 13 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à 15 h 30. Outre sa conjointe Marjolaine, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Hélène (Claude Ouellet) et Denis; ses petits-enfants: Alexandra Pichette (Guillaume Boulay), William et Jade Lafontaine; ses arrière-petites-filles: Charlie et Justine Boulay; ses frères et soeurs: André (Huguette Gauvin), feu Madeleine (Jean Grenier), Liliane, feu Langis (Louise Blais) et Pierre; sa belle-sœur et son beau-frère: Huguette Carpentier (André Robitaille) et Emel Carpentier (Lise Falardeau); les enfants de sa conjointe: Manon Audet (Jocelyn Petitclerc) et Josée Audet, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Institut de pneumologie et de cardiologie de l'Université Laval pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à la Dre Caroline Boulanger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ.