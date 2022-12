VILLENEUVE, Carole



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, entourée de ceux qu'elle aimait, le 15 novembre 2022, à l'âge de 59 ans et 8 mois, est décédée madame Carole Villeneuve, conjointe de monsieur Martin Tremblay, fille de feu madame Madeleine Perreault et de feu monsieur Charles Omer Villeneuve. Elle demeurait à Québec.Parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Outre son conjoint Martin, elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Claude (Carole Villeneuve), Nicole (Yves Brulotte), Ginette (Denis Sanschagrin) et Christine (Richard Boulay); ainsi que de nombreux autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses parents Charles Omer et Madeleine; ses frères et sa sœur: Serge (Marie Belleau), Michel, Pierre (Pierrette Beaupré), Alain (Doris Godin) et Josée. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, notamment le personnel de l'urgence, du département de neurologie et des soins palliatifs. Une pensée toute spéciale envers sa grande amie Chantal qui l'a accompagnée et soutenue tout au long de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec téléphone: 418 525-4385 Site Web: www.fondationduchudequebec.org.