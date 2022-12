MORIN DUVAL, Carmen



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 19 novembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Carmen Morin, épouse de feu monsieur Roger Duval, demeurant à Québec. Originaire de Sainte-Louise-des-Aulnaies, elle était la fille de feu dame Germaine Pelletier et de feu monsieur Alfred Morin. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Ghislain Fréchette), Suzanne (Jean Létourneau) et Daniel Duval (Marie Line Guillemette); ses petits-enfants: Gabriel Duval (Catherine Lacasse) et Alexia Fréchette (Benjamin Meunier); ses arrière-petits-enfants: James et le petit Rémi à venir. Elle était la sœur et la belle-sœur de: André (Rita Bélanger), feu Auguste (feu Jeannine Dubé), Anne-Marie, Louis-Ernest (Céline Desjardins) et Hélène Morin (André Duquette); de la famille Duval: feu Rosaire (Laurette Lord), feu Arthur (feu Lauré-Anne Lord) , feu Albert (feu Georgette Bourgault), feu Armand (feu Lucille Cloutier), feu Henri (Janine Thiboutot), feu Jean-Luc (Carmelle Duval), Rita (feu Luc Gamache), Aline (feu Ulric Jean) et feu Marie-Paule (Léopold Bélanger). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise ainsi qu'aux différents intervenants du CLSC Limoilou pour la qualité de leurs soins, leur approche, leur écoute et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca.où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles ".