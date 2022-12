ROBITAILLE, Adrien



Au centre d'hébergement de l'Hôpital Chauveau, est décédé le 19 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, monsieur Adrien Robitaille, fils de feu monsieur Émile Robitaille et de feu Élisabeth Sanfaçon. Il demeurait à Val-Bélair. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lade 12 h 30 à 16 h 15 etIl laisse dans le deuil, son épouse madame Pauline Turgeon, ses enfants: Annie (Mathieu Asselin), Gina (David Carlos), ses trois petites-filles: Andrée-Anne, Emma, Maéli, son arrière-petite-fille: Océanne Bergeron, il laisse également dans le deuil, ses frères et sœurs: Roger (Denise Ruelland), André (Aileen Enright), Jean-Pierre Jobin (Michèle Boucher), Rolande, Jeannette, Monique et Céline (Jacques Larouche), ainsi que de nombreux cousins, cousines, ses neveux et nièces, membres de sa belle-famille et amis.