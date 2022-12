LACHANCE, Monique Henry



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 17 novembre 2022, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Monique Henry, épouse de monsieur André Lachance, fille de feu madame Germaine Bernard et de feu monsieur Camille Henry Senior. Elle demeurait à Québec.Outre son époux des soixante-sept dernières années, André, elle laisse dans le deuil son fils Michel (Gina Roy), ses filles: Line (Alain Boivin), Martine (Frédéric Juguin) et Diane (Alain Clément). Elle était la mère de feu Sylvie (feu Alain Boutin). Elle laisse également dans la tristesse de son départ ses petits-enfants: Isabelle (Alexandre), Alexandra (Sébastien), Catherine (Alexandre), Pierre-Olivier (Meggan), Philippe (Daphnée), Sébastien (Mylène), Frédérique (Avo), Élisabeth et William ainsi que ses onze arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs Claudette et Christiane ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines des familles Henry et Lachance. Elle était la sœur de feu Camille Henry junior. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h30 à 10h45.Ceux et celles qui le souhaitent pourront visionner la cérémonie au moyen de la web diffusion en accédant à la bande : Visionner la cérémonie. L'inhumation se fera au, Mausolée Marie-de-l 'Incarnation du Cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués lors de son séjour.