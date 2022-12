BÉDARD, Jean-Paul



" (Caton L'Ancien)Le 22 septembre 2022, entouré de ses enfants, est décédé à l'âge de 93 ans et 5 mois, monsieur Jean-Paul Bédard. Il était l'époux de feu Lucille Boyte et le fils de feu Albertine Renaud et de feu Roméo Bédard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "captation des rituels" situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Les funérailles de son épouse Lucille, qu'il aimait profondément, et qui avaient été reportées en raison de la pandémie, seront célébrées lors d'une cérémonie commune. Il laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Jacques Dufour), Kathleen (Donald Côté), feu Carl (Francine Belzile), Éric (Diane Giroux), Jane (Jacques Lacouline) et Joyce; ses petites-filles, leur conjoint et leurs enfants : Héloïse (Sébastien Bouchard), Jessika (Simon Laperrière-Fortier), Sandy (David Richard), Laurence (Marc-André Loiselle-Martineau) et Micaelle; ses arrière-petits-enfants : Nimue, Zénon, Aiden, Léa, Mayson et Logan; ses frères et sœurs : feu Pauline (feu Fidèle Pelletier), Pierrette (feu Claude Cauchon), Denise (René Beaudoin), Huguette (feu David Lincoln), feu Roger (Thérèse Sanfaçon), Marcel (Claire Simard), Marc-André (Francine Leblanc), Michel (Lucie Cloutier) et René; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier particulièrement le Dr Sylvain Blanchet, l'équipe du CLSC Limoilou dont l'aide a été si précieuse, l'équipe de la clinique d'insuffisance cardiaque de l'IPCQ, et l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise. Elle remercie également tous les amis et voisins qui ont apporté leur soutien au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web : www.fondationduchudequebec.org ou encore à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec, (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, site Web : www.fondation-iucpq.org, ou encore à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site web www.societealzheimerdequebec.com