CLOUTIER POITRAS, Eva



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Eva Cloutier, épouse de feu monsieur Rosario Poitras (Rosaire). Fille de feu dame Emilia Anctil et de feu monsieur David Cloutier, elle demeurait à Lévis, autrefois à L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses fils: Alain (Denise Doré), Marc (Diane Jean), André (Odette Caron) et Benoit (Chantal Lavoie); ses petits-enfants: Dave, Philippe et Valérie Poitras; Caroline et Alexandre Poitras; Amélie et Olivier Poitras, leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Rosabelle et Edouard Demers; Caleb et Maxine Murphy; Sophie Poitras et Eva Poitras-Morales. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: feu Laurent (feu Thérèse Lord - feu Marie-Jeanne Castonguay), feu Jos. D. (feu Aurore Bélanger), feu Clarinthe (feu Gilbert Gamache), feu Dolorès (feu Albert Rancourt), feu Rita (feu Armand Anctil), feu Georges-Henri (feu Yvette Fortin), feu Lucille (feu Armand Duval), feu Françoise (feu Jean-Marie Gamache), feu Jean-Yvon (feu Jacqueline Gagnon), feu Paul-Émile (Rita Gamache), feu Donat (Hélène Gamache), feu Claude (feu Juliette Gamache); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poitras: feu Maurice (feu Gabrielle Poitras), feu Armand (feu Noëlla Coulombe), feu Jean-Guy (feu Gabrielle Morneau), feu Jeanne d'Arc (feu Denis Bernier) et feu Carmelle (feu Thomas Walsh). Elle laisse également pour la pleurer, ses belles-sœurs : Rita Gamache (feu Paul-Émile Cloutier) et Hélène Gamache (feu Donat Cloutier); de la famille Poitras: Charlotte (feu Robert Thibault). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'à celui du CLSC de Lévis (Saint-Romuald) pour leur accompagnement, leurs attentions et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Av. des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca . Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 3 décembre 2022, jour des funérailles à compter de 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial de L'Islet.