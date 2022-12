ROY, Jean-Yves



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 12 novembre 2022 à l'âge de 91 ans et 3 mois, entouré de tout l'Amour des siens est décédé Monsieur Jean-Yves Roy, époux de feu dame Rita Robin Brisson, il était le fils de feu dame Léontine Audet et de feu monsieur Aimé Roy. La famille accueillera parents et amis(e)s à laà compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Vallier de Bellechasse. Papa laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Alain Boucher), Guylaine (feu Richard Audet), François, Chantale (Réjean Pellerin) et Gervais (Rémi Ross), il était aussi le papa de Simon décédé en 1977. Grand-Papa laisse également dans le deuil, nous ses petits-enfants: Vincent (Laurie Dufour) et Karine Boucher, Geneviève (William Gauthier), Jean-Michel et Pier-Ann Roy (Jeffrey Hoey), Steffy (Marco Bélanger), Tanya (Marc-Antoine Mercier), Jade (Michaël Breton), Mylène (Samuel Boutin), Tommy (Jade Vézina) et Sandrine Roy, Nicolas (Nancy Laroche Corbeil) et Maxime Pellerin-Roy (Josianne Beaupré) et ses 14 arrière-petits-enfants. Jean-Yves était le frère de Yolande (feu Jean-Charles Leclerc), Marcel, Louise (feu Julien Villeneuve), feu André, feu Denise (André Thivierge), feu Odette (Jacques Girard), il était le beau-frère de Jacqueline (Yvan Bouffard), Céline (André Ouellet) et Suzanne Brisson. Son absence manquera à plusieurs personnes: cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement la Direction et les bénévoles de la Maison d'Hélène et particulièrement l'Équipe des soins médicaux pour l'accompagnement, l'écoute et la qualité des soins remplis d'humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 Avenue St-David, Montmagny (Qc) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maison-helene/DIMMAISON/. La direction a été confiée à la