GINGRAS, Line



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 novembre 2022, est décédée à l'âge de 67 ans, madame Line Gingras. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Simon Gingras et de feu dame Jeanne Dorval. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. Les membres de la famille recevront les condoléances aude 14h à 16h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jean-Guy, Rodrigue (Linda Martineau), Diane (Gilles Lacroix) et Marc-André (Carole Laperrière); ses belles-sœurs de la famille Gingras: Lisette Lebouthillier, Yvette Jacques et Denise Côté; ses neveux et ses nièces; ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et amis. Elle est allée rejoindre ses frères: Gabriel, Raynald et Gaston et sa belle-sœur Micheline Martel qui l'ont précédée. La famille tient à remercier le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel-Sarrazin, via leur site web: https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=all. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.