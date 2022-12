GAGNON, Aline Paré



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 11 novembre 2022 à l'âge de 97 ans, est décédée dame Aline Paré, épouse de feu monsieur René Gagnon. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Paré et de feu dame Alice Racine. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et son gendre: Francine (feu André Bégin) et Martine (Patrick Guay); sa petite-fille Marie-Claude Paré (Stéphane Côté); son frère Rémi et elle a maintenant rejoint ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Pauline (Réal Philippe), Laurent-Charles (Clémence Lessard) et Gaston (Raymonde Bouchard). Elle quitte également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement les docteures Christine Lemay et Caroline Kotchuyt ainsi que le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour les bons soins prodigués et toute l'attention portée envers Aline. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/