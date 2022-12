BOIVIN, Clément



À son domicile, le 21 novembre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Clément Boivin, fils de feu madame Cécile Daigle et de feu monsieur Raymond Boivin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses sœurs: Hélène (Denis Roberge) et Louise (Michel Béchard); son neveu et ses nièces: Yannick Roberge (Myriam Brochu), Carolane Béchard (Ilich Sangster) et Isabelle Béchard (Mathieu Audy). Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Labelle pour les bons soins prodigués à Clément. La famille a choisi la discrétion et de vivre ce deuil en toute intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Autisme Québec, 1055, boulevard des Chutes, Québec, G1E 2E9, téléphone: 418-624-7432, www.autismequebec.org.