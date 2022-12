NADEAU, Robert



Au matin du 24 novembre 2022, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis l'âge de 90 ans et 2 mois, notre père Robert Nadeau, natif de St-Charles, est allé retrouver notre mère Marguerite Bélanger, notre sœur Johanne ainsi que ses nombreux frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Danielle Begin) feu Johanne (feu Michel Guay), Linda (Denis Dubois), Marcel (Geneviève Nadeau), Alain et Vincent ainsi que son amie Jeanne-D 'Arc Couture; ses petits-enfants: Véronique et Valérie Guay, Steve, Jonathan et Dave Dubois, Gabriel et Laurie Nadeau; ses arrière-petits-enfants: Ludovic, Maïka, Olivier et Alyson; ses frères et ses sœurs: feu Cyrille (feu Jacqueline Carrier) feu Georges-Aime (feu Louise Nolin) Léo (Thérèse Couture), feu Laurence (feu Lionel Ruel), feu Emmanuel (feu Nicole Pelletier) Thérèse (feu Raymond Couture), André (Rollande Leblond); il était la beau-frere de: feu Albert (feu Marie-Jeanne Garant), feu Alfreda (feu Alphondor Larochelle), feu Elzéar (feu Yvette Lacasse), feu Aimé (feu Monique Mercier), feu Ernest (feu Gertrude Ruel), feu Rita (feu Adrien Leclerc), Clémence (feu Robert Mercier), Jean-Paul (feu Gaétane Demers), Gérard (feu Eloïse Blanchette), Lucille (feu Cyrille Laverdière), feu René (feu Réjeanne Godbout), Roland (Madeleine Arsenault), Dina (Onil Brochu) et Marthe (feu Camille Sweeney); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Le Sequoia de Lévis et ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. La famille vous accueillera au complexeà 9h.