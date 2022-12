CLOUTIER, Lise



À l'Hôpital de Saint-Georges, le samedi 26 novembre 2022, est décédée à l'âge de 88 ans et 2 mois, madame Lise Cloutier, épouse de monsieur Florent Fortin. Elle était la fille de feu Hervé Cloutier et de feu Délia Giguère. Elle demeurait à Saint-Odilon-de-Cranbourne et autrefois à Lac-Etchemin. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele samedi 3 décembre de 11h30 à 13h45.et de là au columbarium de la maison funéraire Roland Couture & Fils à Lac- Etchemin. Elle laisse dans le deuil son époux Florent Fortin et elle était la mère de: feu Pierre et Daniel (Judith Leblond); la grand-mère de: Ann (Mathieu Tremblay), Élisa (Philippe Goulet-Deblois), Fannie et William Leblond-Fortin (Victoria Bolduc) ainsi que l'arrière-grand-mère de Charles Tremblay. Elle était la sœur de: feu Jean-Claude (Line Cliche), feu Luc (Hélène Gosselin), Denise (Mario Plourde), Henri (Monique Poirier), feu Gertrude (Jean-Guy Goulet), Laurent (Claire Duval), Annyse (Guy Robert), Marthe (Michel Lévesque), Claudette, Renald (feu Solange Bisson), Rachel (feu Jean Huot), feu Lucette (Jacques Duchesneau), Mariette (Jean Désilets) et Richard (Sylvie Prévost). De la famille Fortin, elle était la belle-fille de feu Thomas Fortin (feu Maria Faucher) et la belle-sœur de: Guy Fortin (Jeannine Poulin), Clermont (feu Florence Gourde), Julien (Marie-Paule Bédard), Patrick (feu Irène Bernatchez), Nicole et Raynald (feu Céline Beaudoin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel du Centre Curé-Larochelle de Saint-Odilon-de-Cranbourne et de l'Hôpital de Saint-Georges pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tékakwhita (pour la communauté de Lac-Etchemin), 195, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0.