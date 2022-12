LAROCHELLE, Jean-Guy



AU CHSLD de Saint-Anselme, le 14 novembre 2022, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Larochelle, époux en 1res noces de feu Jeanne D'Arc Mercier et en 2es noces de madame Thérèse Leclerc. Il était le fils de feu Salomon Larochelle et de feu Marie-Anna Labonté. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 13h à 14h30,Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa fille Sonia (Gilles Labrie), son épouse Thérèse et les enfants de son épouse: Lise (André Giroux), Claude (Lynn de Niverville), Hélène, René (Sonia Madore) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petites-filles. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Denis (Claudette Boutin), Alphonse (Nicole Fauchon), Marcel (Normande Mercier), Mireille (René Guillemette), Céline (Daniel Blouin), Danielle (Réal Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: Gaston (Lucie Morin) et Georges (Alice Jacques). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du CRIC, de l'Hôtel-Dieu de Lévis, du CHSLD de Saint-Anselme et au personnel du CLSC Bellechasse. Merci spécial à son médecin de famille Dre Sandrine Tanguay pour les bons soins prodigués à monsieur Larochelle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Larochelle a été confié pour crémation à la maison funéraire