POIRIER, Germaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 novembre 2022, à l'âge de 105 ans est décédée madame Germaine Poirier, épouse en premières noces de feu Henri Harvey et épouse en deuxièmes noces de feu René Roberge. Elle était la fille de feu Charles Poirier et de feu Georgianna Roy. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants : André, Yvon (Lise Roberge), Jean-Guy (Doris Doyon), feu Denise (feu Jean Lord) et Guy (Lise Fréchette); ses petits-enfants : Marie-Josée, Éric, Martin, Emmanuelle, Geneviève et Renée-Émilie; ses frères et sœurs : feu Anna, feu Lionel, Simone, feu Thérèse, feu Noël, feu Irène, feu Rita et feu Berta; sa belle-sœur de la famille Roberge : Pauline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). La famille vous accueillera aule samedi 3 décembre à compter de 9 h.