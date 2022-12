LEMAY, Yvon



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Yvon Lemay, décédé subitement le 28 novembre 2022 à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de madame Claudette Morisset et le fils de feu Maurice Lemay et de feu Noëlla Rivard. Il demeurait à Lotbinière. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses enfants: Serge et ses enfants Arielle et Victorin (ainsi que leur mère), Susie (Denis Pépin) et leur fils Félix; ses frères et ses soeurs: Huguette (feu Wellie Blanchet), feu Jacques (Murielle Larrivée), Nicole (feu Guy Van Uytfanck), Gérald (Monique Drouin), Francine, Line (Donald Doré); ses beaux-frères et belles-sœurs: Paul (Denise Samson), Nina (Arthur Gurr), Raynald (Madeleine Gagnon), feu Diane (feu Vincent Lima), Ginette (Michel Desrochers), Yves (Anne Fréchette), France, Micheline (Normand Lemay), Michel (Barbara Riederer), Sylvie, Sylvain (Francine Leclerc), Lise (Renald Paré), Josée, Anne (Claude Gagné); ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ses ami(e)s de la musique et du camionnage. La famille vous accueillera aule vendredi 2 décembre 2022 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.La mise en crypte aura lieu ultérieurement en toute intimité au cimetière Mont-Marie à Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Laurent, Rivières-du-chêne (Communauté St-Louis de Lotbinière), 7510 Route Marie-Victorin Lotbinière Qc G0S 1S0. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire