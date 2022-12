GUÉRIN, Denis



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 26 octobre 2022 à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Denis Guérin, époux de dame Solange Boudreault. Il était le fils de feu monsieur Dollard Guérin et de feu dame Maximilienne Leclerc. Il demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité deux heures avant la cérémonie, soit de 12h à 14h. Les cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière Le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Solange, son fils et sa belle-fille: Yanick (Jacinthe Paradis); ses petits-enfants: Alexandre (Marsel Dorais) et Joanie (Guillaume Gosselin); son frère et ses belles-sœurs: feu Jean-René (Mariette Audet), André (Marthe Fortin), feu Marcel (Thérèse Laurent) et il était le frère de feu Gilles (feu Henriette Asselin), feu Raymonde, feu Jacques et feu Yvon (feu Lauraine Giguère); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Boudreault: Lisette (feu Normand Fraser) et Jocelyne (Romain Fournier). Il quitte également ses filleules Stéphanie Lachance et Roxanne Deblois ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Caroline Kochuyt et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour la grande qualité des soins prodigués. Un merci tout spécial à Jocelyne Boudreault et Richard Powers pour leur accompagnement et leur présence rassurante auprès de nous. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab/