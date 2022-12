VÉZINA, Henriette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 novembre 2022, à l'âge de 75 ans et 4 mois, est décédée dame Henriette Vézina, épouse de monsieur Yvon Belle Rive, fille de feu monsieur Arthur Vézina et de dame Rita Drolet. Elle était native de Saint- Raymond. La famille recevra les condoléances le vendredi 9 décembre prochain de 19 h à 21 h auainsi queà compter de 9 h en l'église de St-Raymond.La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Julie, Claudine et Mélissa (Michel Monnier); ses petits-enfants: Nicholas, Alexandre et Philippe; ses frères et sœurs: Carmen (Roland Goudreault), Simone (feu Léonce Marcotte - feu Fernand Veillette), Gisèle (feu Guy Châteauvert), René (Suzanne Rochette), Roland (Ginette Gingras), Pauline (Damien Morasse), Margot (Yvon Demers), Francine (Marc Drolet), Maurice (Johanne Noreau), Ginette (feu Michel Lépine - Réjean Blanchet), Yolande (Fernand Beaupré) et Michel (Sylvie Berrouard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jocelyne (Florian Gingras), Daniel (Francine Jobin), Mario (Ginette Lortie), Martine (Denis Labrecque) et Joël Claveau (Liette Boucher), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Dre Karine St-Hilaire et son équipe du CLSC (volet soins palliatifs) ainsi que tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec du 8e étage pour les bons soins et les attentions prodigués. Un merci spécial au Dr Marchand et au Dr Poliquin de l'urgence du CHUL de Québec pour leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec : www.fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam - Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, ou à la Fondation du Cancer du sein du Québec: www.rubanrose.crowdchange.ca/27307/donate / 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (Québec) H2X1Y1.