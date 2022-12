GIROUX, Gilles



À l'Hôpital de Saint-François d'Assise, le 26 novembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Gilles Giroux , époux de madame Patricia Fortier. Il était le fils de feu monsieur Charles-Dollar Giroux et de feu madame Thérèse Giroux. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval, QC. La famille vous accueilleraà compter de 19h au salon commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Sainte-Thérèse-de-Lisieux au printemps. Monsieur Giroux laisse dans le deuil son épouse Patricia Fortier; ses enfants: Caroline (Sylvain Marcoux) et Éric; ses petits-enfants: Eliot et Mathys Marcoux et Olivier Giroux (sa mère Mylène Côté); ses frères et sœurs: Yvon (Huguette Grenier), Laurette (feu Guy Deschenes), Robert (Mireille Drapeau), Francine (Mark Hayes), Daniel (Ninon Touchette) Sylvain (Vicky Latouche) et feu Jean-Marie (Raymonde Goupil); sa belle-sœur Louise (Richard Chabot) et son beau-frère Patrick (Suzette Thomassin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.