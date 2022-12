BOUCHER, Fernand



Un grand homme a rejoint les étoiles. Il était simplement un être d'une grande bienveillance. Un homme généreux qui a travaillé fort pour sa famille. Maintenant, repose en paix et veille sur ta tendre moitié qui a su veiller sur toi ces dernières années.À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 14 novembre 2022, à l'âge de 87 ans et 6 mois, est décédé monsieur Fernand Boucher, époux de dame Marie-Paule Bergeron. Il était le fils de feu dame Marie-Ange Lévesque et de feu monsieur Philémon Boucher. Il demeurait à Neufchâtel, Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Paule; ses enfants: Johanne (feu Jean Quessy), Line, Lucie (Serge Quessy), André (Sylvie Gingras), René (Johanne Bédard), Mario et Guy (Brigitte Baron); ses petits-enfants: Sandra Quessy (Tomy Émond), Marie-Ève (Julien Côté-Leclerc), Maxime Quessy (Marie-Camille Tremblay), Cynthia, Valérie Therrien (Simon Gingras), Simon Boucher et Jimmy Boucher (Nicole Escobar); ses arrière-petits-enfants: Alexi Émond, Mathias Leclerc, Logan, Mahée, Emma-Rose Fortin, Sofia, Ève et Alice Gingras; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Roland, feu Gérard (feu Simone Côté), feu Simonne, feu Marielle (feu Edgar Asselin), feu Roland (feu Marie-Paule Poulin), feu Rita (feu Jean-Paul Bédard), feu Judith (feu Ronald Lacerte), feu Raymond (Denise Carrier), feu Thérèse (feu Roland Fortier, feu Adrien Hains), feu Jean-Marie (Florence Dubois), Fernande (feu Raymond Genest), feu Marie, Yvon (Lucille Vézina), feu André, Denise (feu Marcel Roger), Madeleine (Jean-Claude Roger, Monique (feu Jean-Claude Bureau) et feu Marcel (Yolande Bédard). Il était le beau-frère de Denise (feu Fernand Garneau), feu Laurent (Thérèse Desrochers, Claude Pageau), Léo (Adrienne St-Onge), Gisèle (Réal Laroche), Raymond (Nicole Lemay), Maurice (Cécile Lemay), Yvon (Gisèle Dallaire), Louisette (Léandre Moreau), Nicole (Gilles Lemay) et Réal (Claudette Rousseau). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666.