LABBÉ, Monique Blouin



Perdre un être cher, c'est perdre un morceau de sa vie. Une pièce de puzzle que l'on ne pourra finir et qui restera à jamais inachevé au plus profond de notre cœur.Au CHSLD de Ste-Marie, le 25 novembre 2022 s'est éteinte Mme Monique Blouin, épouse de M. Serge Labbé et fille de feu M. Wilfrid Blouin et feu Mme Cécile Dion. Elle demeurait à Saint-Bernard. La famille vous accueillera aule samedi 3 décembre 2022, de 12h30 à 14h15.Elle laisse dans le deuil outre son époux Serge, ses enfants: Nathalie (Sébastien Gilbert), Marie-Josée (Robert Mathias) et Steeve; ses petits-enfants: Antony Ratté et Daphnée Delisle; ses frères et sœurs: Gilles (Francine Lapierre), Hélène (Claude Proteau), feu Carmelle (feu Paul St-Hilaire, André Blanchette), Jocelyne (feu Frank Woolfe), feu Roger, Claire, Robert, Margot (Jean-Rock Couture), Pierre; sa belle-sœur: Carole Labbé (feu Jean-Denis Turcotte). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: L'Association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca/don/don-unique-et-don-mensuel/