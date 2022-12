PARADIS, Jacqueline



A l'Hôpital Laval (IUCPQ) le 27 octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Jacqueline Paradis épouse de feu Denis McNeil. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Paul-Henri (feu Annette Bélanger), feu Robert (Lisette Lemieux), Jean-Guy (Monique Losson), Roger (Lise Drolet), feu Gaston (feu Lucille Martel, Mado D'Anjou), Claude (Gisèle Vézina), Gisèle (Pierre Fournier), Réjean (Anne Thibault), Jocelyn (Lynda Chabot), ses beaux-enfants et petits-enfants de la famille McNeil ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 2 décembre 2022 de 19h à 21h, le samedi 3 décembre de 9h à 10h45.