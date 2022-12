DAVIDSON, André



Subitement à son domicile, le 16 novembre 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Davidson. Il était l'époux de dame Micheline Boutet et le fils de feu Arthur Davidson et de feu Ursule Lafrance. Autrefois de Sainte-Thècle, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Micheline; ses fils: Frédéric (Ann Héroux) et Charles-André (Maryse Gaudreau); sa petite-fille Mathilde; ses frères et sœurs: Jeanne (feu Roland Eichenberg, Marcel Vincent), Robert (Colette Lesieur), Louise (feu Marcel Turcotte), feu Céline (Réjean Brouillette), Bibiane (Jacques Sanscartier), Laurence (Roger Trudel), Monique (feu Gilbert Léveillée, Jean-Marc Pelletier), feu Marcelle (Raymond Carpentier), Suzelle (Jacques Moffet), Odile et Gilles (Lucie Gosselin); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Boutet: feu Françoise (feu Jean Provencher), feu Fernand (Hélène Isabelle) et feu Denis; ses filleuls: David-Alexandre et Guillaume Davidson; sa filleule Sonia Sanscartier; sa tante Pauline Lafrance, ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Ton départ nous laisse bien triste, mais tu nous laisses tellement de beaux souvenirs. Ton sourire, ton humour, ta bonté et ta joie de vivre nous accompagneront et resteront gravés dans nos cœurs à jamais.Ta famille qui t'aime très fort !