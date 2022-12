GINGRAS, Colette



À l'hôpital régional de Portneuf, le 25 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Colette Gingras, épouse de feu monsieur René Jobin, fille de feu monsieur Pierre Gingras et de feu dame Maria Plamondon. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances aule jeudi 8 décembre 2022 de 19 h à 21 h etde 11 h 30 à 13 h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Gingras laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Gilles Parent) et Jean-François (Tina Girard); ses 2 petits-enfants : Mathieu (Sophie Prévost) et Jean-Philippe (Delphine Vermeersch); ses frères et sœurs : feu Fernande (feu Ange-Albert Moisan), feu Georgette (feu Wellie Barrette), feu Victorin (feu Marie-Paule Gingras), feu Lucille, (feu Odilon Paradis), feu Françoise (feu Jules Moisan), feu Jean-Paul (feu Pauline Beaulieu), feu Yvon (feu Teresa Hackett Rush), Jean-Guy (feu Patricia Cantin), Denise (feu Ghislain Alain) et Raymonde; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin : feu Gracia (feu Paul-Emile Papillon), feu Marie-Berthe (feu Yvan Gagnon), feu Jeannette (feu Gilles Choquette), feu Rita (feu Roger Readman), feu Pierrette (feu Roger Gagnon), Marie-Paule (feu Lionel Benoît), feu Cécile, feu Gaston (Claudette Langlois), feu Paul-Émile (Lise Châteauvert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins d'urgence et de soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement exceptionnel, leur chaleureuse bienveillance et tous les soins prodigués avec respect et délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf / 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (QC) G3L 1W1, ou à l'organisme S.O.S Accueil de Saint-Raymond : www.services.qgdeportneuf.com/organismes/s-o-s-accueil-inc / 125, rue des Ormes, Saint-Raymond (QC) G3L 1C4. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire.