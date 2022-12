PELLETIER, Sylva



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Sylva Pelletier, époux de feu madame Lise Ouellet. Natif de Saint- Pascal-de-Kamouraska, il était le fils de feu dame Marie-Anna Chouinard et de feu monsieur Elzéar Pelletier. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il laisse dans le deuil ses enfants: Line (Gaétan Gaudreau), Mario (Sonia Martel), Nancy (Gérard Bois); ses petits-enfants: Alex (Jessica Landry) et David Gaudreau; son arrière-petit-fils Olivier Gaudreau. Il était le frère et le beau-frère de: feu Huguette (feu Charles St-Pierre), feu Laurette (feu Lionel Desjardins), feu Donald (feu Madeleine Langelier), feu Luc (feu Céline Coulombe); de la famille Ouellet: feu Jean-Yves (feu Huguette Noël), Pierrette (feu Euloge Laplante), feu Claude (feu Céline Dionne). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité des soins apportés et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 3 décembre à compter de 9h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Pascal-de-Kamouraska.