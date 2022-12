MADORE, Carole



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 15 novembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Carole Madore, épouse de monsieur Gilles Demers, fille de feu madame Simone Moreau et de feu monsieur Gérard Madore. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la :le samedi 3 décembre 2022 de 10h à 11h et sera suivi de la liturgie de la Parole. Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville à une date ultérieure. Outre son époux, elle laisse dans le deuil son filleul qu'elle considérait tel un fils: Jean-François Boily (Vanessa), sa petite-fille: Amélia Boily et sa mère Patricia Grimard, ses filleuls: Alain Madore (Nancy) et Éric Madore (Chantal), ses frères: Jean-Charles, feu Serge, Yvan, feu André et Pierre, ses cousins, cousines, neveux, nièces et de nombreux amis. La famille souhaite remercier le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise de l'aile B5 et des soins palliatifs ainsi que la Dre Alexandra Sebastianelli, oncologue. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec au 1825, boulevard Henri-Bourassa, Bureau 405, Québec (Qc), G1J 0H4 ou en visitant le site web www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.