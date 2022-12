THIBOUTOT, Claude



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 20 novembre 2022, à l'âge de 86 ans et 3 mois, est décédé monsieur Claude Thiboutot, époux de feu madame Dolorès Nadeau, fils de feu madame Simone Marchand et de feu monsieur Albert Thiboutot. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Francis (Suzanne Thiboutot), Alain (Lisa Marriott) et Manon (Christian Cormier); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 3 décembre 2022, de 16 h 30 à 19 h 30. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Marie-de- l'Incarnation du cimetière St-Charles. Sincères remerciements au personnel soignant du 3e étage du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, téléphone: 418 660-2100, site web: www.centreaide-quebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.