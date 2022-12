DAIGLE, Jean Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 novembre 2022, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean Guy Daigle, époux de madame Pierrette Lévesque, fils de feu madame Marie-Marthe St-Onge et de feu monsieur Joseph Daigle. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres s'effectuera à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil outre son épouse Pierrette, sa fille Marie-Chantal (André), sa petite-fille Ashley (Joey), son arrière-petite-fille Ellie et la fille d'André, Karine (Jordan), les enfants de son épouse Pierrette, Luc (Lilia) et leur fille Camila ainsi que Sandra (Jean-Marc) et ses enfants Carolane et Édouard. Son frère Paul-Émile (feu Marielle), sa sœur Colette (Simon), ses belles-sœurs Jeannine (feu Alexandre) et Monique (feu Réal). Ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lévesque, Denise, Claire (Gérard), René (Lucette), Micheline et Pierre (Denyse). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux ami(e)s de longue date. La famille tient à remercier le personnel du CISSS de Chaudière-Appalaches (CLSC de St-Romuald et l'Hôtel-Dieu de Lévis) pour les bons soins et la bienveillance prodigués.