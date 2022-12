ST-LAURENT, Martine



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 2 novembre 2022, à l'âge de 62 ans et 6 mois, est décédée madame Martine St-Laurent, fille de feu dame Gertrude Mercier et de feu monsieur Lauréat St-Laurent. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Michel St-Laurent (Anne Parent), Jo-Anne St-Laurent, Line St-Laurent et Brigitte St-Laurent (Daniel Bourdages); son neveu et ses nièces: Ysabelle St-Laurent (Dominique Harvey), Eve-Marie St-Laurent (Jamie Brunet), Marie-Josée St-Laurent (Vincent Dupuis), Pénélope Bourdages (filleule) et Christophe Bourdages; ses petites-nièces: Amélia et Rose; ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur attention et bons soins prodigués à Martine. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 15 à 14 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc tél.: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/. Des formulaires seront disponibles sur place.