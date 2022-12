LANDRY, Bernard



Entouré de ses proches, au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 12 novembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Bernard Landry, propriétaire de Rembourrage Dominion inc. depuis le 8 août 1966. Il était l'époux de madame Yolande Dumont, fils de feu Alfred Landry et de feu Anne-Marie Santerre. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Renée (Michel Côté) et Alain (son amie Jocelyne Fillion); ses petits-enfants: Jean-Michel Côté (Marianne Gendron), Étienne Côté (Léonie Fréchette), Camille Côté (Kevin Desbiens), Alicia Landry et Jasmine Landry; ses frères et soeurs: feu Rodolphe, Nicole (feu Gilles Bernier), Francine (feu Jean-Claude Roy), Jean-Paul (Petra Werner), Jacinthe (feu Robert Deroy), Sylvette (Daniel Dupuis), Yves-François (Mario Jobin) et feu Claudine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dumont: Lucille (feu Roland Leclerc) et Jacques (Marie Coulombe); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la paroisse Saint- Joseph de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 2 décembre de 19 h à 21 h et le samedi 3 décembre à compter de 10 h.