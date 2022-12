Adieu la COVID, allô la grippe

On va s’entendre sur le fait qu’on ne saura jamais toute la vérité. Et qu’on ne connaîtra pas toutes les circonstances qui ont mené à l’annulation du gala de boxe du 1er décembre à la Place Bell de Laval.

Donc, on va se fier à ce qu’on nous a raconté hier. Yvon Michel et Kim Clavel ont tenu une conférence de presse par Zoom. Kim Clavel avait l’air d’une mourante. Elle était habillée un peu comme le président ukrainien Volodymyr Zelensky et semblait souffrir beaucoup de cette grippe carabinée.

La veille, pendant la soirée, alors que sa température se maintenait à plus de 40 degrés, elle avait appelé le 811. Elle a raccroché après une attente de 45 min. Son gérant Stéphan Larouche et sa coach Danielle Bouchard se sont rendus à son appartement pour la rassurer.

Au printemps dernier, un combat de championnat de Clavel avait été retardé à la dernière minute parce qu’elle avait attrapé la COVID-19. C’est donc deux en deux pour les virus.

UNE PERTE DE 100 000 $

Yvon Michel estime à 100 000 $ la perte encourue par le report du combat au 13 janvier. Le promoteur evenko s’est montré un excellent partenaire et s’est contenté de repousser le contrat de quelques semaines.

« Mais nous avons dû payer les billets d’avion et les chambres d’hôtel ainsi que les per diem de 13 ou 14 personnes. C’est très cher avec l’inflation. Tous nos programmes et l’infographie pour la publicité doivent être détruits et on devra tout préparer pour le 13 janvier. Heureusement, les amateurs ne demandent pas de remboursement. Ça avait été également le cas lors de la remise du combat entre Lucian Bute et Jean Pascal. D’ailleurs, en plus des billets déjà achetés lors du report, une deuxième vente nous avait permis d’atteindre 22 000 spectateurs dans le Centre Bell », expliquait hier après-midi le promoteur Yvon Michel.

En fait, le vendredi 13 janvier est une bien meilleure date pour un gala de boxe. Le Canadien n’est pas au calendrier et les gens n’ont pas à se préoccuper de leur emploi le lendemain matin.

KIM SERA PRÊTE

Stéphan Larouche, le colonel Parker de Kim Clavel, assure que sa protégée ne sera pas trop pénalisée financièrement.

« Elle aura quelques frais supplémentaires pour l’entraînement, mais rien de dramatique. Ce ne sera pas facile cependant de reprendre le collier, mais d’autres l’ont fait avant elle. Claressa Shields et Savannah Marshall ont vu leur combat retardé de cinq semaines par la mort de la reine Élisabeth II », dit le colonel.

Et elles ont offert le meilleur combat de boxe féminine de l’histoire.

SIMON KEAN BLESSÉ AU DOS

Par ailleurs, Shawinigan vient de perdre un gros morceau pour le supergala du 16 décembre.

Simon Kean, qui avait déjà mal au dos depuis quelques mois, a exagéré à l’entraînement et a aggravé sa blessure. On a dû annuler son combat.

Mais avec Arslanbek Makhmudov, la grande Mary Spencer et Steven Butler et les autres combats, le fun sera dans la place.

Il paraît également que Léo McDonald, Maxime Dubois et Yanick Dubeau seront présents.

Par ailleurs, Simon Kean a reçu sa licence d’entrepreneur dans la construction. Il a étudié presque tous les soirs pendant des mois.

Lui, y sera pas mal pris.

Enfin des bonnes nouvelles pour Oscar

Oscar va pouvoir se relaxer un peu et offrir des cadeaux de Noël à ses nombreux enfants. Parce que, voyez-vous, tout champion du monde des bridgerweights qu’il soit, « Kaboum » ne s’est pas battu depuis 15 mois. Comme dirait le « Moose », ça fait des fins de mois qui viennent vite en ta !

Efe Ajagba sera son adversaire. Marc Ramsay le connaît bien, puisqu’il avait refusé une offre de 250 000 $ il y a quelques mois pour affronter Arslanbek Makhmudov. Le gros Nigérian de 6 pi et 6 po ne voulait pas venir se battre au Canada.

D’ailleurs, à l’époque, Top Rank avait prévenu Eye of the Tiger Management qu’Oscar Rivas serait une possibilité comme adversaire.

Ajagba ne compte qu’un seul combat classé quatre étoiles par Boxrec. Celui contre Frank Sanchez. Combat qu’il a perdu par décision unanime.

LE 14 JANVIER À VERONA

L’affrontement de 10 rounds sera présenté à Verona, près de Syracuse. Oscar Rivas y avait battu Bryant Jennings il y a quatre ans avec un knock-out technique au 12e et dernier round.

Ça va faire du bien aux finances de Rivas, qui devrait aller chercher 300 000 $ US pour ce combat présenté à ESPN. C’est mieux qu’une bourse bien ordinaire en Pologne.

Il est presque certain qu’Alain Gravel, vice-président des piscines Trevi, assistera au combat au casino de Verona. « Kaboum », qui est gentil comme tout, a beaucoup de fans. Il mériterait de se battre plus souvent. Surtout qu’à 34 ans, les années dégringolent vite dans la boxe.