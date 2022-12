Antisémitisme : un ministre et des députés se dissocient d’un invité controversé

Un ministre et plusieurs députés fédéraux se dissocient d’un homme taxé d’antisémitisme après lui avoir ouvert les portes du Parlement dans le cadre de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien mardi dernier.

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) s’est insurgé contre la présence à cet événement de Nazih Khatatba, un homme de Toronto qui dirige «Meshwar Media», un journal arabophone de la région de Toronto ayant déjà exprimé des opinions négationnistes en relation avec la Shoah.

Présent sur place était le ministre des Transports, Omar Alghabra, a indiqué sur Twitter jeudi que «la personne qui a assisté à l'événement du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Palestine n'aurait pas dû être invitée».

«Ce que cet individu a dit est offensant et antisémite et doit être condamné. L’antisémitisme est réel et je continuerai de le dénoncer à chaque fois que je le verrai», a-t-il déclaré.

Les députés libéraux Sameer Zuberi ainsi que Salma Zahid, présidente du Groupe d’amitié, se sont tous les deux distanciés de l’homme en question.

Cette dernière a relevé que plus de 150 personnes avaient assisté à l’événement, dont les invitations avaient été largement circulées dans la communauté palestinienne.

Les députés du Bloc québécois Mario Beaulieu et Denis Trudel, les néodémocrates Matthew Green et Niki Ashton ainsi que la nouvelle co-cheffe du Parti vert, Elizabeth May, étaient aussi présents sur les lieux.

Aucun d’entre eux n’avait publié de commentaire sur Twitter concernant leur participation à l’événement.

Selon le compte Twitter Documenting Antisemitism, «Meshwar Media» aurait aussi qualifié l’attentat à la bombe de la semaine dernière qui a fait plusieurs morts à Jérusalem, dont un jeune Canadien, d’une «opération de qualité».

B’nai B’rith Canada, organisme de défense des Juifs, avance que le gouvernement de l’Ontario a cessé de diffuser des publicités dans le journal «Meshwar Media» depuis 2021 en raison de commentaires antisémites à travers les années.

De son côté, le CIJA demande au ministre Alghabra de s’excuser et déclare que «les membres du gouvernement canadien ne devraient pas rencontrer des négationnistes de l'Holocauste et des sympathisants du Hamas qui font l'éloge du meurtre d'enfants. C'est un scandale.»