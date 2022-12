MICHAUD, Jocelyne



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 26 novembre 2022, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Jocelyne Michaud fille de feu Joseph-Ernest Michaud et de feu Illuminée Daigle. Elle demeurait à Saint-Damien-de-Buckland, native de Saint- Ulric (Gaspésie).Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition. Les cendres de madame Michaud seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Ulric (Gaspésie). Elle laisse dans le deuil sa fille Annie Michaud (Stéphane Nadeau), son petit-fils Amyguaël Nadeau; ses sœurs et son frère: Ghislaine, Odette (Dino St-Laurent) et Michel ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de Saint-Anselme pour les bons soins prodigués à ma mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Madame Michaud a été confiée pour crémation à la maison funéraire