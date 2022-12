CHOUINARD, Jeanne d'Arc



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 18 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédée madame Jeanne d'Arc Chouinard, épouse de feu monsieur René Gosselin, fille de feu madame Yvette Antonia Gagnon et de feu monsieur Joseph-Gérard Chouinard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Chantal) et Josée (Alain); ses six petits-enfants: James, Marie-Michèle, Mathieu, Jérôme, Katrina et Yanick; ses six arrière-petits-enfants; sa soeur Jocelyne; ses frères Roland, Lauréat, Yvan et Denis; son beau-frère et ses belles-sœurs, ainsi que ses nombreux amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel-Sarrazin.