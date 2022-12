AMYOT, Madeleine Laberge



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 21 novembre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Madeleine Laberge, épouse de feu monsieur Jean-Guy Amyot, fille de feu Donat Laberge et de feu Graziella Moisan. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera 1 h 30 avant la cérémonie, soit dès 9 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Robert Marquette), Hélène (René Pâquet), Jean-Pierre (Ann Fiset), Michel (Chantal Masson), Gilles et Daniel (Annie Blais); ses petits-enfants: Julie, Simon, Nadège, Joanie, Jade-Emmanuelle, Marie-Pier, Angélique, Alexandre, Sandra, Jean-Luc et Mireille, de même que leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Maeva, Ethan, Nolan, Julien, Nathan et Olivia; ses frères et ses sœurs: feu Robert (Florence Royer), Cécile (feu Gaston Boiteau), Isabelle (Yvan Martel), Gemma (feu Jean-Guy Desroches), feu Jeanne, Mariette, Jacqueline (Marcel Fiset) et Yvette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Amyot: feu Jean-François, feu Jean-Paul (feu Marie-Reine Boudreault), feu Raymond (Rachel Genest), feu Laurent (feu Annette Bédard), Thérèse (Jules Laberge), feu Bernardin (feu Carmelle Côté), François (Monique Beaudry), Stella (Richard Cantin), feu Huguette (feu Erick Mitchell), Dominique (Hélène Painchaud), Céline (Léo-Marc Beaumont), Monique et feu Geneviève (Benoit Turcotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Après avoir enrichi la vie de nombreuses personnes, cette digne dame l'a quittée paisiblement, entourée des siens. La famille tient à remercier de tout cœur les employé(e)s du Centre d'hébergement Donnacona pour leur dévouement, leur chaleur humaine et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca. La direction des funérailles a été confiée à