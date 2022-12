GIGUÈRE, Hélène



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 novembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Hélène Giguère, épouse de monsieur Jean-Marc Rousseau, fille de feu madame Mariette Gingras et de feu monsieur Wilfrid Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 14 h.Ses cendres seront déposées ensuite au mausolée Catherine-de-St-Augustin du cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Serge (Diane Gravel), Marco, Claude et Luc; ses petits-enfants Maude (Mathieu Goulet) et Philippe (Joany Lachance); son arrière-petite-fille Mahélie; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rousseau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC La Source Sud ainsi que celui du 9e étage de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et leur grande compassion. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du Patro de Charlesbourg, téléphone: 418-626-0161, site web: www.patrocharlesbourg.net ou par l'offrande de messes. Des formulaires seront disponibles sur place.