BÉRUBÉ, François

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 novembre 2022, à l'âge de 60 ans, est décédé François Bérubé, époux de Pascale Touzin, fils de feu Noëlla Jalbert et de feu Roger Bérubé. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric et Anne-Sophie; ses frères et sa soeur: Serge (Cristina Itagiba), Sylvie (Steve Marceau), Richard (Suzanne Matte) et Denis; sa belle-famille: Olive Montour et Monette Bujold (Gaston Bourdages). Il laisse également dans le deuil ses neveux: Jean-François Bérubé, Benoit Marceau et Vincent Bérubé; ainsi que ses autres parents, incluant les familles Montour, Touzin, Hardy, la "famille" McDonald et ses ami(e)s, dont plusieurs l'ont accompagné et diverti durant la maladie. Sincères remerciements au personnel du département d'oncologie de l'IUCPQ, du CRIC de Lévis, et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, en particulier Dre Noémie Goyette-Lyonnais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Manoir Ronald McDonald de Québec ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 14 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 4 décembre à 17 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".