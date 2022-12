LABRECQUE, Régent



À Québec le 22 novembre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Régent Labrecque, époux de feu dame Line Chartier, fils de dame Thérèse Brousseau et de feu monsieur Robert Labrecque, il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances,de 15h à 17h àLes cendres de monsieur Labrecque seront déposées au columbarium de La Seigneurie où il reposera aux côtés de son épouse. Il laisse dans le deuil ses deux fils : Alexandre et Philippe (Jean-Philippe Girard); ses petits-enfants : Mathis et Amélie ainsi que la mère de ses petits-enfants, Jessyka Racine; ses frères : Jean-Guy (Andrée Ménard), Daniel (Nancy Cooper) et feu Louis ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Chartier : Jacques, Pierre (Louise Gauthier), Denis (Francine Gariépy) et Louise, neveux, nièces autres parents et amis(es).