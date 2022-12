ETHIER, Benoit



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 novembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Benoit Ethier, époux de madame Diane Bergeron et fils de feu Léo Ethier et de feu Fleurette Blanchard. Il demeurait à Québec, originaire de Saint-Ours.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane Bergeron; ses enfants: Karine et Maxime (Mélissa); ses petits-enfants: Matéa, Manolo, Malcom et leur mère Isabelle; son frère et ses sœurs: Suzette (Jean-Jacques), Céline (Pierre), Lucie (Normand), feu Gaétan (Francine) feu Ginette; sa belle-sœur Lisette (Raynald); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont ses collègues de la Garde côtière, sa gang du badminton et du billard, de même que ses amis du golf. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC de Sainte-Foy-Sillery, en particulier Martin Vézina, pour les bons soins prodigués à son domicile. Elle remercie également Anthony et Alexandre, paramédics, pour leur humanité. La famille remercie aussi tous ceux (familles et amis) qui ont fait preuve de soutien dans les dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Mouvement des Services à la Communauté du Cap-Rouge (MSCCR), au 4473, rue Saint-Félix, Québec (Qc) G1Y 3A6, tél.: 418 641-6643, site Web : https://www.msccr.com/dons