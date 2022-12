CLOUTIER, Georges Henri



À son domicile, le 10 novembre dernier est décédé à l'âge de 75 ans monsieur Georges Henri Cloutier. Il était le fils de feu Georges Cloutier et de feu Marie-Jeanne Ménard. Il laisse dans le deuil ses enfants: Laurence, Caroline et feu Éric; ses frères: feu Michel, feu Germain et sa sœur Sylvie; ses nièces: Kathy, Louise et Marie-Josée; ainsi que d'autres parents, de nombreux(ses) ami(e)s, collègues et correspondant(e)s. La famille recevra les condoléances audès 13h.La famille désire remercier Gilberte Gallant pour son dévouement et son soutien auprès de M. Cloutier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Service d'Entraide Basse-Ville (155 Av. du Sacré Coeur, Québec, QC G1N 2W3).