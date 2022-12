SIMARD, Laurent



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 novembre 2022, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé monsieur Laurent Simard, fils de feu dame Lauréanne Simard et de feu monsieur Edmond Simard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin avec la famille proche à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Lise Lefrancois), Lucie (Denis Larose) et Serge (Karine Gauvin); La mère de ses enfants Cécile Therrien ; ses petits-enfants : Stéphane (Sarah), Evelyne, Maxime (Stéphanie-Kim), Jonathan (Emilie), Rose et Julien; ses arrière-petits-enfants : Elisabeth, Mégan, Roxane, Christophe et Vincent; son amie Lise Lachance et sa famille, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus unité des soins palliatifs (5e étage) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : www.fondationduchudequebec.orgDes formulaires seront disponibles sur place.