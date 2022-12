VAILLANCOURT, Guy



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 7 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Guy Vaillancourt, époux de dame Odette Caron. Né à Rivière-du-Loup, le 19 février 1938, il était le fils de feu dame Olivine Lapointe et de feu monsieur Omer Vaillancourt. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 3 décembre 2022 de 9h à 10h30.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Odette, monsieur Vaillancourt laisse dans le deuil son fils René (Isabelle Valin); ses petits-enfants: Alexandre, Marylène, Mélody, William Vaillancourt et leur mère Sylvie Bourque, Francis et Rosalie (Simon Richard) Martineau et leur père Michel Martineau; son arrière-petit-fils Logan; sa belle-sœur: Jeannine Roy (feu Rémi Vaillancourt); ses neveux et nièces: Marc Lachance (Sandra Baker), Josée Vaillancourt (Réjean Bastille), Nicolas Vaillancourt (Marika Morneau) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Guy était également le père de feu Annie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon St-Sacrement, Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec, tél.: 418-525-4385. Les funérailles sont sous la direction de